Il PD ci ha lasciati soli ma dal nostro 40% ripartiamo per l’Irpinia

Notizia in breve

Dopo lo scrutinio per la presidenza della Provincia, un rappresentante di un gruppo politico ha dichiarato che il partito di appartenenza li ha abbandonati, lasciandoli soli. Ha inoltre affermato che, con il 40% dei voti ottenuti, intendono ripartire per rafforzare la presenza nella regione dell’Irpinia. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle prossime mosse o sui risultati ufficiali delle elezioni.