Il PD ci ha lasciati soli ma dal nostro 40% ripartiamo per l’Irpinia
Dopo lo scrutinio per la presidenza della Provincia, un rappresentante di un gruppo politico ha dichiarato che il partito di appartenenza li ha abbandonati, lasciandoli soli. Ha inoltre affermato che, con il 40% dei voti ottenuti, intendono ripartire per rafforzare la presenza nella regione dell’Irpinia. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle prossime mosse o sui risultati ufficiali delle elezioni.
Tempo di lettura: 3 minuti Il giorno dopo lo scrutinio per la presidenza della Provincia di Avellino, c he ha visto l’affermazione del sindaco di Candida Fausto Picone, arriva l’analisi politica di Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle che ha sostenuto il candidato indicato dal campo largo nazionale, Rizieri Buonopane, Presidente uscente sconfitto perchè non sostenuto dal suo stesso partito. Una disamina, quella di Gubiutosa, che non a caso non risparmia stoccate agli alleati del Partito Democratico irpino, ma che guarda al futuro con ottimismo, forte del consistente consenso raccolto attorno alla figura di Buonopane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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