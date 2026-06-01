PD a Foggia Rando | I sindaci non devono essere lasciati soli contro le mafie

Una senatrice del Partito Democratico ha partecipato a un incontro a Foggia dedicato alla lotta contro le mafie. Durante l’evento, ha affermato che i sindaci non devono essere lasciati soli nel contrasto alla criminalità organizzata. La discussione si è concentrata sulla tutela degli amministratori locali e sulla necessità di supporto istituzionale per affrontare le minacce delle organizzazioni criminali.

La senatrice Vincenza Rando, responsabile nazionale del Partito Democratico per il contrasto alle mafie, la legalità e la trasparenza, è intervenuta a Foggia a un incontro promosso dal PD della Capitanata dedicato al tema "Dalla parte giusta. Legalità, trasparenza e lotta alle mafie nei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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