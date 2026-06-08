Il Pd aderisce all' Umbria Pride Bernardini | In piazza contro discriminazioni e linguaggi divisivi

Il Partito Democratico dell’Umbria partecipa all’Umbria Pride, con il sostegno di un rappresentante locale. L’evento si svolge con l’obiettivo di contrastare discriminazioni e linguaggi divisivi, dando spazio a manifestazioni di identità e diritti. Un portavoce del partito ha dichiarato che si tratta di un momento in cui molte persone si riuniscono per affermare il diritto di essere se stesse. La partecipazione è stata definita convinta e orgogliosa.

Il Partito Democratico dell’Umbria partecipa “con convinzione e orgoglio” all’Umbria Pride. “È un evento dove tante persone si incontrano per farsi vedere e dire a tutti che ogni persona ha il diritto di essere se stessa. L’Umbria Pride non è solo una manifestazione, è anche un momento di unione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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