Martinsicuro | arriva il Centro PRIDE contro le discriminazioni

A Martinsicuro è stato istituito un nuovo Centro PRIDE dedicato alla tutela contro le discriminazioni. Lo sportello di ascolto sarà aperto in Via Roma e fornirà supporto alle persone che ne fanno richiesta. Le modalità di funzionamento del servizio prevedono l’accoglienza e l’assistenza di chi si sente vittima di discriminazioni. Le attività saranno gestite da un team dedicato, incaricato di garantire la tutela della privacy e di offrire consulenza sulle procedure da seguire.

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? Domande chiave Come funzionerà lo sportello di ascolto in Via Roma?. Chi gestirà concretamente i servizi di tutela e privacy?. Perché l'UNAR ha scelto proprio Martinsicuro per questo progetto?. Quali sono gli orari settimanali per ricevere assistenza legale e psicologica?.? In Breve Inaugurazione prevista domenica 17 maggio 2026 in Via Roma 182 a Martinsicuro.. Progetto finanziato dall'UNAR gestito dalla On the Road Società Cooperativa Sociale.. Servizio attivo dal lunedì al giovedì con orari settimanali strutturati.. Presidio territoriale per offrire protezione legale e psicologica alla comunità locale.. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 17:30, la nuova sede del Centro PRIDE aprirà ufficialmente le porte in Via Roma 182 a Martinsicuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martinsicuro: arriva il Centro PRIDE contro le discriminazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Contro le discriminazioni, a Volterra arriva lo spettacolo interattivo 'Onstage' "Lotto marzo" in corteo. Centinaia dal Viale al centro: "Contro le discriminazioni""Allerta, allerta, allerta che cammina, lotta transfemminista dalla sera alla mattina; che tremi che tremi che tremi ogni machista, oggi Ancona è... Argomenti più discussi: Martinsicuro porta la rassegna Neon al Salone di Torino; Ciclista investito sulla rotatoria da auto pirata a Villa Rosa: l’appello della società; Martinsicuro, approvato il Rendiconto 2025: avanzo da 2,5 milioni e investimenti record.