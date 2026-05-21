Patrocinio del Comune al Pride parata il 27 giugno E a Milano nascerà un centro anti discriminazioni

Il Milano Pride 2026, alla sua venticinquesima edizione, avrà il patrocinio ufficiale del Comune di Milano e si svolgerà il 27 giugno. La manifestazione celebra l'orgoglio e i diritti delle persone LGBTQ+ attraverso una parata che attraversa le vie della città. Contestualmente, in città nascerà un centro dedicato alla lotta contro le discriminazioni, con l’obiettivo di offrire supporto e servizi specifici. Dal 2011, l’amministrazione comunale ha sempre sostenuto questa iniziativa con il patrocinio.

Il Milano Pride 2026, giunto alla 25esima edizione, avrà il patrocinio del Comune di Milano. “Dal 2011, l'amministrazione comunale, con il patrocinio, è a fianco dei cittadini e cittadine che partecipano a questo importante momento di riflessione, rivendicazione e festa, per ribadire l'impegno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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