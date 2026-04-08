Masters la ricca cena di McIlroy tra datteri ripieni e carne di alce

Ogni anno il campione in carica organizza una cena per i colleghi in vista del torneo di golf. Quest'anno, il protagonista ha deciso di offrire una serata con un menù che includeva datteri ripieni e carne di alce. La cena si è svolta in un ambiente informale, con i partecipanti che hanno condiviso il pasto e scambiato qualche battuta. Nessuna altra informazione su eventuali discorsi o attività durante la serata.

Assaggi di Masters. Ma solo per pochissimi, 35 persone in tutto che ricevono un invito speciale alla tavola del campione che torna a difendere il titolo. È questo il numero dei giocatori ancora in vita (considerando che il torneo scende in campo questa settimana per la novantesima volta) che all’Augusta National hanno vinto. Ieri sera, come ogni martedì nella settimana del Masters, erano in 33, assenti Phil Mickelson per problemi familiari e Tiger Woods, che ha preso una pausa dall’ambiente del golf dopo il recente incidente d’auto. Sono tornati a indossare la mitica giacca verde per poi salire al secondo piano della club house, ricevuti da una lunghissima tavolata e dall’ospite che per tradizione orchestra la bella serata, naturalmente seduto accanto al chairman dell’Augusta National, Fred Ridley. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Masters, la ricca cena di McIlroy tra datteri ripieni e carne di alce Masters 2026: McIlroy sfida l’imprevedibilità, ecco orari e TVIl Masters 2026 si terrà all’Augusta National Golf Club dal 9 al 12 aprile, con l’obiettivo di decretare il nuovo possessore della Green Jacket. Caronno Varesino: la Cena Valtellinese riscopre tradizioni e sapori locali con una ricca tombola.Caronno Varesino in festa: la “Cena Valtellinese” riscopre sapori e comunità Caronno Varesino si prepara a una serata speciale: sabato 14 marzo 2026,...