Le polpette dell’IKEA ora si possono leccare | ecco per la prima volta il Chupa-Chups al gusto di carne

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi le polpette dell’IKEA si possono leccare, grazie a un nuovo prodotto che combina il gusto di carne con un formato insolito: il Chupa-Chups. L’azienda descrive le novità come “reali, strane, divertenti e un po’ folli”. Si tratta di un’interpretazione innovativa delle classiche polpette, presentata sotto forma di lecca-lecca, senza dettagli su ingredienti o modalità di produzione. La novità è stata annunciata con un tono scherzoso sui social officiali.

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“Sono reali. Sono strani. Sono divertenti e un po’ folli”. Con queste parole IKEA lancia una novità golosa e sorprendente: da oggi, venerdì 5 giugno, i clienti dei ristoranti, bistrot e bar del celebre colosso svedese dell’arredamento potranno ricevere in omaggio un Chupa Chups dal gusto insolito e tutto originale. La catena ha infatti annunciato l’arrivo di un lecca-lecca in due versioni esclusive: al gusto di polpetta, richiamo diretto al piatto simbolo della cucina IKEA, e al gusto di fragola, per i palati più “tradizionali”. L’iniziativa, presentata dall’azienda con il motto “Sono reali. Sono strani. Sono divertenti e un po’ folli”, celebra il matrimonio tra due grandi passioni svedesi: le iconiche polpette, amatissime dai clienti di tutto il mondo, e la tradizione dolciaria scandinava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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