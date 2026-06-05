“Sono reali. Sono strani. Sono divertenti e un po’ folli”. Con queste parole IKEA lancia una novità golosa e sorprendente: da oggi, venerdì 5 giugno, i clienti dei ristoranti, bistrot e bar del celebre colosso svedese dell’arredamento potranno ricevere in omaggio un Chupa Chups dal gusto insolito e tutto originale. La catena ha infatti annunciato l’arrivo di un lecca-lecca in due versioni esclusive: al gusto di polpetta, richiamo diretto al piatto simbolo della cucina IKEA, e al gusto di fragola, per i palati più “tradizionali”. L’iniziativa, presentata dall’azienda con il motto “Sono reali. Sono strani. Sono divertenti e un po’ folli”, celebra il matrimonio tra due grandi passioni svedesi: le iconiche polpette, amatissime dai clienti di tutto il mondo, e la tradizione dolciaria scandinava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le polpette dell’IKEA ora si possono leccare: ecco per la prima volta il Chupa-Chups al gusto di carne

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Ikea ha creato un chupa chups al gusto polpette INVITEDBY IKEA

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