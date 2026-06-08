Il parco Vita di viale Cappuccini chiude per lavori di riqualificazione

A partire da domani, martedì 9 giugno 2026, il parco “Vita” di viale Cappuccini, a Lanciano, resterà chiuso al pubblico. Come fa sapere il Comune di Lanciano, il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione di un intervento di riqualificazione volto a restituire alla comunità uno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Il nuovo aggiornamento di oggi sottolinea ulteriormente il punto del mio post originale: i cambiamenti e le aggiunte alle meccaniche, alla qualità della vita, alla risoluzione dei bug e alla gestione del parco sono ciò di cui il gioco ha bisogno attualmente, piuttost reddit

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