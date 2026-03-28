Focene il parco Azzurra Matiddi chiude per lavori | via alla riqualificazione dell’area giochi

Il parco comunale “Azzurra Matiddi” di via dei Dentali, a Focene, sarà chiuso al pubblico a partire dal 30 marzo 2026 per un periodo di 12 giorni consecutivi. La chiusura è dovuta a lavori di riqualificazione dell’area giochi. La riapertura è prevista per il 11 aprile 2026. La decisione riguarda l’intera area dedicata ai giochi e agli spazi verdi del parco.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Il Parco comunale “Azzurra Matiddi” di via dei Dentali, a Focene, resterà temporaneamente chiuso al pubblico a partire dal 30 marzo 2026 e per una durata di 12 giorni consecutivi. Lo rende noto il Comune di Fiumicino, spiegando che la sospensione dell’accesso si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e riqualificazione dell’area ludica. La riapertura, precisa l’amministrazione, avverrà al termine degli interventi, salvo eventuali proroghe legate alla conclusione del cantiere. Al centro dei lavori c’è il miglioramento della qualità e della sicurezza degli spazi destinati ai più piccoli, con una serie di interventi pensati per rendere il parco più moderno e maggiormente fruibile da parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Focene, avviata la piantumazione di nuovi alberi al parco Azzurra MatiddiFiumicino, 10 febbraio 2026 – È stata avviata a Focene la piantumazione di alcuni alberi presso il Parco Azzurra Matiddi, un intervento che segna... Leggi anche: Lanciano, il parco giochi “Orso Bernardo” chiude a marzo per lavori di riqualificazione Contenuti e approfondimenti su Azzurra Matiddi Discussioni sull' argomento Focene, chiusura temporanea del Parco Azzurra Matiddi per lavori di riqualificazione; Focene, il Parco Azzurra Matiddi chiude per lavori: al via la riqualificazione dell’area giochi; Valorizzazione parchi pubblici, Balletta: Pilastro fondante programma Commissione Ambiente; Fiumicino - Al via la raccolta di proposte per eventi e iniziative sul territorio. Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che, a partire dal 30 marzo 2026 e per una durata di 12 giorni consecutivi, il Parco comunale “Azzurra Matiddi”, in via dei Dentali a Focene, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire importanti lavori - facebook.com facebook