Chiuso il centro polisportivo di viale Olimpico | via ai lavori di riqualificazione

Il centro polisportivo di viale Olimpico a San Marcellino è stato chiuso temporaneamente, con effetto immediato, per permettere l'inizio dei lavori di riqualificazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione comunale, che ha avviato le procedure per migliorare le strutture sportive della zona. La chiusura riguarda tutte le aree dell'impianto, che resteranno inaccessibili fino al termine degli interventi programmati.

Svolta per lo sport cittadino a San Marcellino, dove il complesso polisportivo di viale Olimpico è stato chiuso con effetto immediato per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza dirigenziale numero 28 del 27 aprile, firmata dal responsabile.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Viale Matteotti: dal lunedì al via i lavori di riqualificazioneIn previsione dei lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, a partire da lunedì 9 marzo EmiliAmbiente inizierà gli interventi sui sottoservizi. Leggi anche: Lavori a Novara: chiuso per due giorni il posteggio di viale Turati Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Olimpiadi, il Centro sportivo esercito celebra gli azzurri ad Aosta; Biavati, altro tira e molla. Il Comune: Il tribunale riconsegni l’immobile; I medagliati dell’Esercito nel racconto del sogno olimpico al Castello Cantore; Consorzio.it, approvato il bilancio: il 2025 si è chiuso con un utile di 328mila euro. Il Gran Premio di Miami verso l’inizio anticipato di 3 ore. La FIA ha già dichiarato il Rain Hazard, questo significa che le auto potranno essere toccate in parco chiuso x.com Si è chiuso anche quest'anno il progetto Cineforum in lingua inglese, coordinato dalle Prof.sse Miriam Fogazzi, Emanuela Clerici e Cristina Tubini. Una rassegna cinematografica che ha dato la possibilità alle studentesse e agli studenti spettatrici e spett - facebook.com facebook