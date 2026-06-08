Il Papa ha rivolto un messaggio al Parlamento spagnolo, invitando a mantenere viva la testimonianza di fede. Ha sottolineato che molte società moderne sono segnate da muri che dividono e isolano, anziché proteggere. Ha esortato a non perdere di vista i valori umani fondamentali, in un momento in cui il mondo sembra sordo a questi principi. Il Papa ha anche espresso speranza in un impegno rinnovato verso i veri valori umani.

Il Papa: “Nelle nostre società attuali esistono ancora molti muri che non proteggono, ma dividono, allontanano e isolano. A volte, pensando che abbatterli significhi dover affrontare ciò che non ci piace, preferiamo la comodità di puntellarli appena e, più frequentemente, di ignorarli”. “Preoccupa riarmo presentato come inevitabile”. È la prima volta che un Papa parla alle Cortes, alla fine 10 minuti di applausi. “Nessun Paese può essere lasciato solo sui migranti”. In mattinata colloquio col premier Sanchez. Ieri un milione alla Messa nella piazza-icona di Madrid. Tappe della seconda visita apostolica in Europa, dopo un anno di Pontificato, saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Papa al Parlamento spagnolo esorta a non venir meno nella testimonianza di fede. Speranze ed appelli verso un Mondo che è sordo ai veri valori umani!

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