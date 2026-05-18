Mattarella al Papa | il valore dei suoi appelli per la pace nel mondo

Il presidente ha incontrato il Papa e ha sottolineato l'importanza degli appelli del Pontefice per promuovere la pace nel mondo. Durante l'incontro, si è parlato di come i messaggi del Papa possano avere un ruolo nel sensibilizzare l'opinione pubblica e influenzare le decisioni diplomatiche. Inoltre, il presidente ha evidenziato come l'istruzione sia fondamentale per prevenire i conflitti, sostenendo che l'educazione aiuti a costruire società più stabili e pacifiche.

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