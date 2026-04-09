Olimpiadi e fede | il Papa guida gli azzurri verso nuovi valori

Gli atleti olimpici e paralimpici impegnati a Milano-Cortina hanno incontrato oggi il Papa durante un’udienza, un momento che ha suscitato emozioni intense tra i partecipanti dello sport italiano. L’appuntamento si è svolto in un contesto di grande attenzione, coinvolgendo i rappresentanti delle discipline e portando alla ribalta il legame tra sport e valori spirituali. L’evento ha avuto risonanza sia a livello nazionale che internazionale.

Gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina hanno partecipato oggi a un’udienza con Papa Leone XIV, un incontro che ha generato un forte impatto emotivo tra i protagonisti dello sport nazionale. Durante l’incontro, il Pontefice ha tracciato un parallelo diretto tra i principi del mondo sportivo e i valori religiosi, sottolineando concetti quali la fratellanza e il fair play. L’impatto dei valori etici sulla mentalità degli atleti. Per Sofia Goggia, l’occasione di incontrare il Papa ha rappresentato un momento di profonda intensità personale, avendo avuto per la prima volta la possibilità di partecipare a un simile evento. La sciatrice ha trovato stimolante il collegamento stabilito dal Pontefice tra le dinamiche agonistiche e i precetti della Chiesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi e fede: il Papa guida gli azzurri verso nuovi valori Luciano Buonfiglio dal Papa con gli azzurri: “I valori dello sport sono quelli della vita”Il giorno dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026,... Snowboard: è il giorno del PGS, la gara delle Olimpiadi per l’Italia. Roland Fischnaller guida gli azzurriIl gigante parallelo sarà uno degli appuntamenti clou in casa Italia per lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nonché l’unica prova... Temi più discussi: Messori, appassionato indagatore delle ragioni della fede; Milano, annullate migliaia di multe fatte durante le Olimpiadi. Sul cartello del semplice adesivo rosso; Una vita dedicata allo sport. Con Willy Bertin, atleta olimpionico; Verissimo: Federica Brignone e i trionfi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Video. Olimpiadi, ecco il pagellone tricolore: Fede, Lollo e Arianna super, qualche delusioneI giochi olimpici invernali di Milano-Cortina si sono chiusi con un bilancio record per gli Azzurri ma non sono mancate alcune ombre. Vediamo insieme i top e i flop di questa edizione memorabile Con ... ilgiornale.it Olimpiadi. Burdisso bronzo, Fede da applausi, Quadarella quinta con coraggio, Miressi in finaleE' stato il mio ultimo 200 a livello internazionale ed è giusto così dichiara con un sorriso che maschera le lacrime la 32enne di Spinea, 33 il 5 agosto, tesserata col il CC Aniene ed allenata da ... federnuoto.it