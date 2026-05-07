Volley Bergamo 1991 cambia anche il libero | ufficiale l’addio di Martina Armini

Il Volley Bergamo 1991 ha comunicato giovedì 7 maggio l’addio di Martina Armini, che lascia il ruolo di libero. Si tratta dell’undicesima giocatrice a lasciare la squadra in questa stagione. La società ha reso noto il cambiamento tramite un comunicato ufficiale, senza specificare i motivi della decisione. La notizia arriva in un momento di rinnovamento per il club, che sta riorganizzando la rosa in vista delle competizioni future.

Un esodo, sostanzialmente. Giovedì 7 maggio il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’undicesima partenza rispetto al roster che ha concluso la stagione 202526: si chiude dopo due stagioni anche il percorso di Martina Armini, il cui futuro potrebbe essere a Scandicci, dove sembra già essere diretta anche Chidera Eze. La classe 2002 romana è stata una delle leader del gruppo e punti di riferimento della squadra, fino al ruolo di vicecapitano. Arrivata giovane da Firenze e già con importanti qualità, “Martina ha saputo lavorare giorno dopo giorno per migliorarsi, guadagnando spazio e fiducia. Nella stagione appena conclusa ha confermato il suo valore con prestazioni solide e continue, diventando una certezza in seconda linea”, scrive il Volley Bergamo in una nota ufficiale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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