Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte infradito L’attacco di Ben-Gvir indagato per gli abusi sulla Flotilla

« Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte infradito ». Lo ha scritto in un post su X il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, in risposta all’indagine aperta nei suoi confronti da parte della procura di Roma nell’ambito dei fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e del video da lui pubblicato dove rivolgeva loro frasi di scherno mentre erano sotto il controllo dei militari. «Israele – aggiunge citato dai media israeliani – non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti ». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma. Lui attacca l'Italia: "Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte"

Leggi anche: Il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma per gli abusi sulla Flotilla

Ben Gvir contro l'Italia, 'il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte'(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il ministro israeliano Ben Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Roma per la vicenda Floti ... corrieredellosport.it

Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica: Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatteColpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio, nel maggio scorso, da parte delle autorità israeliane agli ... msn.com