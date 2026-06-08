Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte infradito L’attacco di Ben-Gvir indagato per gli abusi sulla Flotilla
Il governo ha annunciato un intervento per vietare la vendita di ciabatte infradito nei negozi di calzature. La decisione arriva dopo un aumento segnalato di incidenti legati a questo tipo di scarpa, considerata causa di cadute e ferite. L’ordinanza prevede sanzioni per chi viola il divieto, che entrerà in vigore entro il prossimo mese. La misura interessa tutte le regioni del paese senza eccezioni.
« Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte infradito ». Lo ha scritto in un post su X il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, in risposta all’indagine aperta nei suoi confronti da parte della procura di Roma nell’ambito dei fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e del video da lui pubblicato dove rivolgeva loro frasi di scherno mentre erano sotto il controllo dei militari. «Israele – aggiunge citato dai media israeliani – non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti ». 🔗 Leggi su Open.online
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