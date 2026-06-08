Flotilla Ben Gvir indagato a Roma Lui attacca l' Italia | Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte

Da ilgiornale.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un esponente del governo israeliano finisce sotto indagine da parte della procura di Roma. Si tratta di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale. Deve rispondere delle accuse gravissime di tortura, sequestro di persona e tentato omicidio. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, avvenuti nel maggio scorso. Ben Gvir contro l'Italia: "Paese delle ciabatte". Con un post su X Ben Givr ironizza contro l'Italia: "Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte". "Israele - aggiunge citato dai media israeliani - non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

flotilla ben gvir indagato a roma lui attacca l italia il paese dello stivale 232 diventato quello delle ciabatte
© Ilgiornale.it - Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma. Lui attacca l'Italia: "Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica

Video Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica

Notizie e thread social correlati

Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dai pm di Roma Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è indagato dalla Procura di Roma per tortura e sequestro di persona in relazione alla vicenda...

Leggi anche: Il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma per gli abusi sulla Flotilla

Temi più discussi: Caso Flotilla, indagato a Roma ministro israeliano Ben-Gvir; Salerno Letteratura, Erri de Luca escluso per le sue frasi su Gaza. Rinuncia Cotroneo; Auto investe due ragazzi in bicicletta nel Reggiano, morto un 19enne; La furia di Laura Ravetto, il flop della Lega contro Vannacci a Vigevano, i topi a palazzo Chigi: lo Stupidario top 25.

ben gvir flotilla ben gvir indagatoMinistro Ben-Gvir indagato dopo il caso Flotilla, la procura di Roma apre un fascicoloLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir nel fascicolo aperto dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla: agli atti ci sono ... notizie.it

ben gvir flotilla ben gvir indagatoCaso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano contro l'Italia: 'il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte'Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio, nel maggio scorso, da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web