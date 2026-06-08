Un esponente del governo israeliano finisce sotto indagine da parte della procura di Roma. Si tratta di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale. Deve rispondere delle accuse gravissime di tortura, sequestro di persona e tentato omicidio. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, avvenuti nel maggio scorso. Ben Gvir contro l'Italia: "Paese delle ciabatte". Con un post su X Ben Givr ironizza contro l'Italia: "Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte". "Israele - aggiunge citato dai media israeliani - non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Flotilla, Ben Gvir indagato a Roma. Lui attacca l'Italia: "Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte"

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Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir. Lui replica

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