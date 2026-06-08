Il Paese dei Balocchi al parco della Provianda | musica spettacoli e volo in mongolfiera
A Verona si svolge il “Paese dei Balocchi”, un evento di tre giorni rivolto a bambini e famiglie. Durante l’evento sono previsti spettacoli, musica e la possibilità di salire su una mongolfiera. L’iniziativa si svolge nel parco della Provianda e permette ai partecipanti di vedere la città dall’alto. La manifestazione si svolge senza incidenti o problemi segnalati.
A Verona arriva il “Paese dei Balocchi”: tre giorni dedicati ai bambini e alle famiglie, con l’emozione speciale di poter salire su una mongolfiera per ammirare dall’alto la città. Dal 12 al 14 giugno il parco della Provianda di via Santa Marta si trasforma in un grande villaggio del divertimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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