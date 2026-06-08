Il Paese dei Balocchi al parco della Provianda | musica spettacoli e volo in mongolfiera

Notizia in breve

A Verona si svolge il “Paese dei Balocchi”, un evento di tre giorni rivolto a bambini e famiglie. Durante l’evento sono previsti spettacoli, musica e la possibilità di salire su una mongolfiera. L’iniziativa si svolge nel parco della Provianda e permette ai partecipanti di vedere la città dall’alto. La manifestazione si svolge senza incidenti o problemi segnalati.