Dopo le celebrazioni per la Liberazione prosegue È Festa d' Aprile al parco della Provianda di Santa Marta

Dopo le celebrazioni ufficiali per la Liberazione, si continua con l’evento “È Festa d’Aprile” al parco della Provianda di Santa Marta. A Verona, il 25 aprile, le strade sono state attraversate da un gran numero di persone fin dalle prime ore del mattino, con momenti di animazione e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La giornata si svolge senza particolari intoppi, con un clima di partecipazione diffusa tra i presenti.

Verona ha celebrato il 25 aprile con una partecipazione che ha riempito le strade fin dalle prime ore del mattino. Migliaia di persone hanno preso parte al corteo cittadino per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in un clima segnato da memoria e riflessione sul presente. Ad.🔗 Leggi su Veronasera.it

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