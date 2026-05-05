Festa d' Aprile e passeggiata ecologista in tanti al Parco della Provianda

Lo scorso 2 maggio si è svolta al Parco della Provianda l’ottava edizione di “È Festa d’Aprile”. La giornata ha visto la partecipazione di molte persone che hanno preso parte a una passeggiata ecologista organizzata in occasione dell’evento. La manifestazione ha coinvolto diversi cittadini e si è conclusa nel pomeriggio, con attività e momenti di incontro nel parco.

Al Parco della Provianda si è conclusa sabato scorso, 2 maggio, l'ottava edizione di “È Festa d’Aprile”. La manifestazione, che ha celebrato l’antifascismo e la Repubblica, ha registrato 25mila ingressi nel corso di otto giornate consecutive di condivisione e riflessione. L'evento è stato.🔗 Leggi su Veronasera.it

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