Il Padel conquista Roma | numeri da record nel 2026

Nel 2026, la Federazione Internazionale Padel ha comunicato un aumento significativo delle infrastrutture sportive dedicate a questa disciplina in Italia. I dati evidenziano una crescita costante nel numero di campi e strutture, con un incremento che si conferma in tutte le regioni del paese. La diffusione del padel si riflette anche in nuove aperture di impianti e nella maggiore partecipazione di praticanti, contribuendo alla diffusione della disciplina a livello nazionale.

Cosa: La Federazione Internazionale Padel ha diffuso i nuovi straordinari dati di settore che certificano l’inarrestabile crescita delle infrastrutture sportive legate a questa disciplina in tutta Italia.. Dove e Quando: I report del FIP Research & Data Analysis Department sono stati presentati a Roma, presso il Foro Italico, durante l’edizione di giugno 2026 del BNL Italy Major Premier Padel.. Perché: Per evidenziare un fenomeno sociale senza precedenti, che ha portato la Capitale a consacrarsi come la terza città al mondo per numero di campi, spinta da una base di centinaia di migliaia di appassionati.. Il fenomeno sportivo del decennio non accenna minimamente a fermare la sua corsa, anzi, accelera a ritmi letteralmente vertiginosi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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