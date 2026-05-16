Sal Da Vinci conquista l’Europa numeri da record oltre l’Eurovision

Sal Da Vinci sta ottenendo risultati significativi in Europa, superando i numeri raggiunti all’Eurovision. La sua partecipazione a un evento musicale a Vienna ha attirato molta attenzione, con un pubblico numeroso e recensioni positive. La sua presenza sul palco europeo ha portato a un aumento di ascolti e visualizzazioni sui canali digitali. Questi dati si aggiungono a un incremento di follower sui social media, indicando un interesse crescente per la sua musica fuori dai confini italiani.

VIENNA – Mentre a Vienna cresce l’entusiasmo intorno alla partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest, i numeri parlano già chiarissimo: al di là del risultato finale della gara, l’artista sta vivendo un successo internazionale senza precedenti, diventando uno dei fenomeni musicali italiani più forti del momento in Europa. Indipendentemente dalle dinamiche di voto il vero risultato è già sotto gli occhi di tutti: Sal Da Vinci ha trasformato la sua partecipazione in un successo europeo concreto, certificato da streaming, classifiche e consenso popolare. Con oltre 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, Sal Da Vinci sta conquistando pubblico e classifiche ben oltre i confini italiani, imponendosi come uno degli artisti italiani più ascoltati e condivisi del momento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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