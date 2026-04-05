Roma disastro Gasperini | numeri da record negativo come Luis Enrique

La Roma di Gian Piero Gasperini è uscita da San Siro con il suo peggior bilancio statistico degli ultimi dieci anni e ha registrato numeri negativi simili a quelli della gestione precedente. La squadra ha subito diverse sconfitte consecutive, aumentando le preoccupazioni dei tifosi e degli addetti ai lavori. La partita si è conclusa con un risultato che ha evidenziato le difficoltà attuali della formazione, che fatica a trovare stabilità e risultati positivi.

Crisi senza fine per la Roma di Gian Piero Gasperini, che esce da San Siro con il peggior bilancio statistico dell’ultimo decennio. Il 5-2 incassato contro l’ Inter di Christian Chivu non è solo un pesante KO tecnico, ma sancisce il record negativo di 11 sconfitte in 31 giornate: un dato simile non si registrava nella capitale dalla stagione 20112012, sotto la gestione di Luis Enrique. Il tecnico di Grugliasco vede ora materializzarsi lo spettro del -6 dal quarto posto, obiettivo minimo stagionale, con il Como che nel lunch match di Pasquetta contro l’ Udinese ha l’opportunità del sorpasso decisivo. Il tabù nerazzurro si trasforma in una condanna definitiva per l’allenatore piemontese, giunto alla decima sconfitta consecutiva contro il club meneghino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, disastro Gasperini: numeri da record negativo come Luis Enrique Leggi anche: Disastro Napoli, stagione da dimenticare: record negativo senza precedenti Juve, l’anno zero è un incubo: i numeri da record negativo evocano lo spettro di DelneriCon 46 punti in 26 giornate, la squadra di Spalletti tocca il fondo degli ultimi 15 anni; crisi totale tra difese colabrodo e tradizioni svanite, ma...