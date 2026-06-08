Il nuovo vicesindaco Giovanni Crosta | Siamo riusciti a fare sognare la gente

Il nuovo vicesindaco ha dichiarato che l’amministrazione è riuscita a far sognare la città, sottolineando che la fiducia ottenuta deriva dalla presenza di progetti concreti piuttosto che di promesse irrealizzabili. Ha spiegato che la comunicazione si è concentrata su iniziative realizzabili, e questa strategia ha portato a un sostegno pubblico significativo. La dichiarazione evidenzia come il risultato sia stato raggiunto attraverso un approccio basato sui fatti e non su promesse vuote.

“Siamo riusciti a fare sognare la città, la nostra affermazione si spiega così. Abbiamo parlato di progetti e non di favole e la gente ci ha dato fiducia”. Lo ha detto ad AgrigentoNotizie Giovanni Crosta, vice sindaco designato e consigliere comunale primo degli eletti di Controcorrente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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