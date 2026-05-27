Cava de' Tirreni il centrosinistra fuori dal ballottaggio | Non siamo riusciti a comunicare la novità
Il centrosinistra di Cava de' Tirreni non ha superato il primo turno delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La lista non ha raggiunto il numero di voti necessario per accedere al ballottaggio. I candidati hanno ottenuto risultati inferiori rispetto alle aspettative, senza riuscire a convincere una parte significativa degli elettori. La vittoria è andata a un altro schieramento politico, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il centrosinistra di Cava de' Tirreni fa i conti con la sconfitta alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il candidato sindaco della coalizione, Giancarlo Accarino, è rimasto escluso dal ballottaggio con circa il 20% dei voti, nonostante le liste a suo sostegno abbiano raccolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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