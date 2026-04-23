L’Italia si trova attualmente nella posizione di poter essere ripescata ai Mondiali, in sostituzione dell’Iran, che si trova sotto un bombardamento della nazione ospitante. Nel frattempo, il presidente della FIFA ha rivolto alcune dichiarazioni che hanno suscitato attenzione, portando alla ribalta le recenti vicende legate alla partecipazione della nazionale italiana al torneo. La situazione rimane complessa e al centro di discussioni pubbliche e sportive.

Mentre stiamo qui a baloccarci con l’anti-igienica prospettiva di essere ripescati al Mondiale al posto dell’Iran bombardato dalla nazione ospitante, siamo riusciti nell’impresa di farci fare la lezioncina morale da Gianni Infantino. Il presidente della Fifa, davanti all’ipotesi, ha detto chiaro e tondo che l’Iran “ci sarà ai Mondiali. Non ci sono piani B, C o D; il piano A è l’unico possibile. Lo sport deve rimanere separato dalla politica”. Solo l’Italia poteva servire un assist del genere a Infantino: “lo sport separato dalla politica”, dice. Cose di pazzi. Anche Trump ha trattato la questione con la sufficienza di uno che nel frattempo minaccia genocidi di qua e di là: “Non mi interessa se l’Iran va ai Mondiali”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’impossibile possibilità che l’Italia vada ai Mondiali: siamo riusciti a farci fare la morale da Infantino

100 MOTIVI per cui l’ITALIA NON VA al MONDIALE da 16 ANNI

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