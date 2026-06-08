Il nuovo Btp Italia Sì con un tasso fisso minimo garantito | la durata le cedole semestrali legate all' inflazione e il collocamento
Il nuovo Btp Italia Sì sarà disponibile per il collocamento tra il 15 e il 22 ottobre. Si tratta di un titolo di Stato con tasso fisso minimo garantito, che prevede cedole semestrali legate all'inflazione. La durata del titolo non è ancora stata comunicata. Il prodotto è riservato ai piccoli risparmiatori e al mercato retail. La vendita avverrà in un intervallo di una settimana, con emissione prevista dopo la fase di collocamento.
Ci siamo quasi: il lancio del nuovo Btp Italia Sì si avvicina. Il collocamento del titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai piccoli risparmiatori individuali e al mercato retail, avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 a. 🔗 Leggi su Today.it
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BTP Italia sì: Tasso Fisso vs Inflazione, capire come funziona
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