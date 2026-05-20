Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì cedole semestrali e premio fedeltà finale | protegge dall' inflazione

Da virgilio.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Economia ha annunciato il lancio di un nuovo titolo di Stato chiamato Btp Italia Sì, progettato per proteggere i risparmi dall’inflazione. Questo titolo è indicizzato all’inflazione e prevede pagamenti di cedole semestrali. Alla scadenza, è previsto anche un premio fedeltà finale per chi manterrà l’investimento fino alla fine. La nuova emissione si rivolge principalmente ai piccoli investitori e mira a offrire una forma di tutela contro l’aumento generale dei prezzi.

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione del Btp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il collocamento avverrà da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026; lo strumento ha l’obiettivo principale di proteggere il potere d’acquisto dei cittadini dall’aumento dei prezzi, puntando sulla difesa del capitale investito piuttosto che su rendimenti speculativi. Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì: cosa sapere Il Btp Italia Sì ha una durata di 5 anni e presenta un meccanismo di calcolo semplificato per le cedole, corrisposte ogni sei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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