Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì cedole semestrali e premio fedeltà finale | protegge dall' inflazione

Il Ministero dell’Economia ha annunciato il lancio di un nuovo titolo di Stato chiamato Btp Italia Sì, progettato per proteggere i risparmi dall’inflazione. Questo titolo è indicizzato all’inflazione e prevede pagamenti di cedole semestrali. Alla scadenza, è previsto anche un premio fedeltà finale per chi manterrà l’investimento fino alla fine. La nuova emissione si rivolge principalmente ai piccoli investitori e mira a offrire una forma di tutela contro l’aumento generale dei prezzi.

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