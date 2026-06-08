Il neo sindaco Sodano pronto per la sfida | Agrigento deve rialzare la testa inizia il nostro rinascimento

Il nuovo sindaco di Agrigento ha preso ufficialmente il ruolo dopo la cerimonia di insediamento, davanti a una grande partecipazione popolare. Ha dichiarato che la città deve riprendersi e ha annunciato l'inizio di un nuovo percorso. La giornata di insediamento si è conclusa con un incontro tra il primo cittadino e i rappresentanti delle istituzioni locali.

Un bagno di folla, un abbraccio collettivo e un primo passo verso Palazzo dei Giganti. Michele Sodano, appena eletto sindaco di Agrigento, racconta, nella redazione di AgrigentoNotizie, le prime ore di una giornata che non dimenticherà. "Devo ancora abituarmi a sentirmi chiamare sindaco". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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