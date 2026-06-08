Il candidato sconfitto Dino Alonge al neo eletto Michele Sodano | È il nostro sindaco speriamo che faccia bene per la città

Il candidato sconfitto ha riconosciuto il nuovo sindaco e ha espresso speranza che lavori bene per la città. Fin dall'inizio dello scrutinio, nel comitato elettorale del Villaggio Mosè, la coalizione che sosteneva Alonge ha ammesso la sconfitta. I risultati ufficiali hanno confermato l'elezione del candidato sostenuto dalla coalizione avversaria. Nessun dettaglio sui numeri o sulle percentuali di voto è stato ancora comunicato.

Fin dai primi dati che sono cominciati ad arrivare nel comitato elettorale del Villaggio Mosè la coalizione che sosteneva il candidato sindaco Dino Alonge aveva già alzato bandiera bianca. Era stato lo stesso leader dell’Mpa, Roberto Di Mauro ad ammettere la sconfitta quando ancora mancavano più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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