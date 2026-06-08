Il neo eletto sindaco Ruggiero festeggia in piazza | Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di San Vito dei Normanni ha celebrato la vittoria in piazza con i sostenitori. Ha dichiarato che ora bisogna lavorare duramente. La vittoria è arrivata dopo un testa a testa con un altro candidato al secondo turno.

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Marco Ruggiero festeggia in piazza, insieme ai suoi sostenitori, l'elezione a sindaco di San Vito dei Normanni, al culmine di un testa a testa con Giacomo Viva, nel turno di ballottaggio. L'esito delle votazioni è stato seguito in tempo reale da numerosi cittadini in piazza Leonardo Leo. La città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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