Mirabella Eclano morta la suocera del sindaco Ruggiero | il cordoglio dell' ATO Rifiuti

Nella città di Mirabella Eclano è stata annunciata la morte della suocera del sindaco Ruggiero. L’Ato Rifiuti di Avellino, attraverso il suo presidente, i consiglieri, il direttore generale e i collaboratori, ha espresso il proprio cordoglio al primo cittadino e alla sua famiglia per questa perdita. La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso una comunicazione rivolta alla comunità.

Il Presidente Vittorio D’Alessio, i consiglieri, il direttore generale Annarosa Barbati e tutti i collaboratori dell’Ato Rifiuti di Avellino esprimono il proprio cordoglio al sindaco di Mirabella Eclano e consigliere dell’Ente Giancarlo Ruggiero e alla sua famiglia per la scomparsa della suocera.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A 103 anni è morta la suocera dell'ex sindaco Mariano Schiavon Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri intensificano i controlli durante il trilaterale dei Ministri dell’InternoOperazione ad ampio raggio tra guida sotto effetto di droga e alcol, ricettazione e porto abusivo di armi: controllati oltre 150 veicoli, ritirati...