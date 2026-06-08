il napoli mette nel mirino due calciatori della juventus

Il Napoli sta seguendo due calciatori della Juventus nel mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza azzurra continua a monitorare la situazione dei giocatori, senza ancora aver formalizzato offerte ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti. La strategia del club partenopeo resta focalizzata sulla ricerca di rinforzi, senza ulteriori dettagli sui nomi dei calciatori. La trattativa rimane in fase preliminare e non ci sono conferme sulle mosse future.

La dirigenza partenopea continua il lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. “Per il centrocampo gli azzurri pensano a Rios e Miretti, mentre in difesa c’è il nome di Gatti. Gila è valutato 30 milioni da Lotito, troppi per il Napoli al momento. No alla Juve per Lobotka e Anguissa. Vergara piace al Como”. FOTO – De Laurentiis: “C’è grande interesse dei giovani cinesi per il Napoli. E non solo.” BOMBA, in Perù pesanti accuse: “Ladri! Argentina-Fifa: accordo per rubare la partita” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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NAPOLI SCATENATO: colpo clamoroso dalla Juventus

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