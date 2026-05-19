Napoli dialoghi aperti con l’intermediario | due calciatori nel mirino

A Napoli, si sono aperti colloqui con un intermediario riguardo a due calciatori di interesse. La scelta dell’allenatore di lasciare la squadra sarebbe stata influenzata dalla volontà del presidente di ridurre l’età media della rosa, puntando su giocatori più giovani. La decisione è stata presa dopo un dialogo tra le parti coinvolte, che ha portato a un cambio sulla panchina. La situazione rimane sotto osservazione mentre si valutano possibili sviluppi sul mercato e sulle strategie future.

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Uno dei motivi che avrebbe portato Antonio Conte a decidere di lasciare la panchina del Napoli è la volontà di Aurelio De Laurentiis di puntare su calciatori più giovani abbassando l’età media della rosa. Giovanni Manna è alla ricerca di calciatori che possano fare al caso del club azzurro e nelle scorse settimane sarebbero iniziati i dialoghi con un intermediario in particolare: si tratta di Mogi Bayat, già noto dalle parti di Castel Volturno. Il Napoli parla con Mogi Bayat: è l’intermediario di Atta. Da alcune settimane Mogi Bayat dialoga con il Napoli per offrire alcuni calciatori attualmente nella sua orbita. Come raccontato da ‘AreaNapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, dialoghi aperti con l’intermediario: due calciatori nel mirino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crediti garantiti dallo Stato, 21 milioni sequestrati: nel mirino banca di Milano e intermediario brescianoÈ di oltre 21 milioni di euro il valore complessivo dei sequestri preventivi disposti dal Tribunale di Brescia nei confronti di un intermediario... Calciomercato Bologna, nel mirino due calciatori del Cagliari: tutti gli aggiornamenti e le ultimeCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano...