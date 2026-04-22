L’allenatore della Juventus ha dichiarato che il secondo posto non rappresenta un traguardo minore, ma una base per puntare al titolo. La sua filosofia si concentra sulla mentalità di non accontentarsi e di affrontare ogni partita con determinazione. La squadra si prepara a sfidare le rivali di Milan e Napoli, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e consolidare le proprie ambizioni di vertice.

Mentalità Spalletti: il secondo posto non è per i perdenti, è la base per il titolo. Nella nuova Juventus di Luciano Spalletti non c’è spazio per i calcoli, ma solo per l’ambizione. Mentre il campionato entra nella sua fase cruciale, il tecnico toscano ha tracciato una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti mette nel mirino Milan e Napoli: obbiettivo secondo posto

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