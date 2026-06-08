Il Napoli mette la freccia | 40 milioni per battere Milan e Roma

Il Napoli ha presentato un'offerta di 40 milioni di euro per un calciatore attualmente in rosa con le due squadre rivali. La cifra è stata fatta arrivare come proposta ufficiale, con l’intento di acquisire il giocatore prima della fine del mercato. La trattativa è ancora in corso, mentre le altre società interessate monitorano la situazione. La decisione definitiva dipenderà dagli accordi tra le parti coinvolte.

Il club azzurro irrompe con prepotenza sul calciomercato per scippare giallorossi e rossoneri In attesa che l’era Massimiliano Allegri abbia ufficialmente inizio, il Napoli continua a guardarsi attorno sul calciomercato per non rimanere indietro rispetto alle concorrenti e consegnare al nuovo allenatore una rosa che sia in grado di competere nuovamente per i primi posti in classifica. (Ansa Foto) – calciomercato.it D’altronde, ben prima di ufficializzare l’addio di Antonio Conte, Giovanni Manna si era mosso in quei settori del campo che necessitano a prescindere di implementazioni mirate: difensore, esterno di difesa, centrocampista e attaccante esterno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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