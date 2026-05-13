A Roma, nel torneo degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria nel derby contro Andrea Pellegrino. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al tennista italiano, confermando il suo buon stato di forma nel torneo. Questa vittoria permette a Sinner di avanzare nel tabellone principale della competizione.

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia con una vittoria convincente nel derby contro Andrea Pellegrino. Il numero uno azzurro raggiunge quota 31 vittorie consecutive negli ultimi sei Masters 1000, in cui vanta 55 turni di servizio consecutivi senza break concessi. La grande impresa di giornata porta la firma di Luciano Darderi, protagonista di una rimonta clamorosa che vale l’eliminazione della testa di serie numero 2 del torneo. Ora per lui c’è la sfida contro Rafa Jódar. Si ferma invece Lorenzo Musetti, non al meglio dal punto di vista fisico. TennisMania torna in diretta alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport con analisi sul torneo di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it

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Roma 2026 p. 6: Sinner mette la freccia!

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