La Roma mette la freccia sul Milan | Pagano la clausola

Da calciomercato.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra giallorossa ha superato il Milan nella corsa all’attaccante, con un’offerta che prevede il pagamento della clausola. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, mentre i giocatori erano in campo per l’allenamento. La differenza tra le due società riguarda proprio questa clausola, che la Roma si è impegnata a versare integralmente. La decisione potrebbe portare a un imminente accordo tra le parti coinvolte.

Il club giallorosso fa sul serio per il nuovo attaccante, sorpasso sui rossoneri Tra una seduta d’allenamento e un’altra, a Trigoria il grande gelo tra Claudio  Ranieri  e Gian Piero  Gasperini  non si è ancora sciolto e in attesa che i  Friedkin  decretino il vincitore finale, Frederic  Massara  continua a fare e ricevere sondaggi sui potenziali rinforzi in vista del prossimo anno. (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra la scorsa estate e gennaio, la dirigenza giallorossa, anche a causa di alcuni profili rifiutati da Gasp, ha avuto la grande colpa di lasciare praticamente scoperta la casella dell’attaccante esterno di sinistra, con Bryan  Zaragoza  che si è rivelato un vero e proprio flop di  mercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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