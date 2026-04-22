La squadra giallorossa ha superato il Milan nella corsa all’attaccante, con un’offerta che prevede il pagamento della clausola. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, mentre i giocatori erano in campo per l’allenamento. La differenza tra le due società riguarda proprio questa clausola, che la Roma si è impegnata a versare integralmente. La decisione potrebbe portare a un imminente accordo tra le parti coinvolte.

Il club giallorosso fa sul serio per il nuovo attaccante, sorpasso sui rossoneri Tra una seduta d’allenamento e un’altra, a Trigoria il grande gelo tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non si è ancora sciolto e in attesa che i Friedkin decretino il vincitore finale, Frederic Massara continua a fare e ricevere sondaggi sui potenziali rinforzi in vista del prossimo anno. (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra la scorsa estate e gennaio, la dirigenza giallorossa, anche a causa di alcuni profili rifiutati da Gasp, ha avuto la grande colpa di lasciare praticamente scoperta la casella dell’attaccante esterno di sinistra, con Bryan Zaragoza che si è rivelato un vero e proprio flop di mercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Roma mette la freccia sul Milan: “Pagano la clausola”

25/1/26 Roma Milan 1-1: a fine partita la squadra raccoglie l'applauso della Curva Sud

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