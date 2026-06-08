Il Napoli è sempre più oggetto di pressioni e di offerte da parte di fondi americani ma De Laurentiis…

Il Napoli continua a ricevere offerte da fondi americani, ma il presidente intende mantenere il progetto tecnico e rilanciare la squadra. Non ci sono piani immediati di cessione, nonostante le pressioni esterne. La decisione di proseguire con la gestione attuale sembra prevalere rispetto alle proposte di vendita. La strategia è quella di rafforzare la squadra senza cedere alle richieste di vendita nel breve termine.

L’idea di De Laurentiis sia quella di proseguire e rilanciare il progetto tecnico piuttosto che aprire a una cessione imminente. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli. Queste le sue parole sul di un Napoli sempre più oggetto di pressioni e di offerte da parte di fondi americani “Allegri? Il costo complessivo sarà inferiore rispetto a quello sostenuto per Conte. Lo stipendio di Allegri sarà leggermente più basso e soprattutto il Club Azzurro risparmierà parecchio sullo staff tecnico. Il Napoli dall’operazione risparmierà qualche milioncino. Il club non deve ridimensionarsi, ma ridurre l’insieme dei costi della rosa, tra ingaggi e ammortamenti, di un 10-15%. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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