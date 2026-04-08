Il sindaco ha annunciato che il presidente di una nota società calcistica riceverà il titolo di cittadino onorario di Napoli. La decisione è stata confermata ufficialmente, e si attende di definire insieme la data per il conferimento. La scelta riflette il legame sempre più stretto tra il presidente e la città. La cerimonia si svolgerà in un momento ancora da stabilire.

Aurelio De Laurentiis diventerà cittadino onorario di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’intenzione e annuncia che presto concorderà con il presidente la data ufficiale del conferimento. Manfredi: tempi maturi per onorare De Laurentiis. Il primo cittadino del capoluogo partenopeo non ha dubbi sulla scelta. Durante un’intervista a Crc Radio, Manfredi ha dichiarato: “Tempi maturi per conferirla anche a Napoli, l’ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento”. La decisione arriva dopo anni di gestione del club azzurro da parte del patron, che ha guidato la società attraverso stagioni alterne e il recente ritorno alla competitività sotto la gestione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis sempre più legato a Napoli: arriva l’annuncio del Sindaco

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De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

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