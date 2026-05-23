Un gruppo di investitori americani ha offerto circa 2 miliardi di euro per acquistare la SSC Napoli. La società ha rifiutato l'offerta, secondo quanto comunicato, senza ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto. La proposta prevedeva l'acquisto delle quote della società calcistica, ma non ci sono state conferme su eventuali trattative in corso o altre offerte. La società ha mantenuto il controllo, respingendo la proposta di acquisizione.

? In Sintesi Un gruppo di investitori americani ha presentato un’offerta di circa 2 miliardi di euro per acquisire la SSC Napoli. A guidare la cordata è Matt Rizzetta, fondatore della private equity Underdog Global Partners. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato la proposta, bloccando i colloqui prima ancora dell’avvio di una due diligence formale. La trattativa, condotta nella massima riservatezza, si è arenata sui dettagli economici e sull’incertezza legata al futuro di Antonio Conte, variabile cruciale per la valutazione del club. Nonostante il bilancio azzurro sia stato stressato da 335 milioni di acquisti nell’ultimo biennio, De Laurentiis non intende cedere la maggioranza, ribadendo che il club è un “giocattolo di famiglia”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - De Laurentiis dice no a due miliardi: chi sono gli americani che volevano comprare il Napoli

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