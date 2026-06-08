Il Moro auto esce di strada mentre percorre la via Emilia | un ferito in ospedale
Un'auto è uscita di strada lunedì mattina intorno alle 11.30 sulla via Emilia Est, vicino a Il Moro. La vettura si è ribaltata o ha sbattuto contro altri ostacoli, causando un ferito che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
Un'auto è finita fuori strada, nella tarda mattinata di lunedì 8 giugno verso le ore 11.30, mentre percorreva la via Emilia Est, all'altezza della località Il Moro. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia, arrivata sul posto per i rilievi previsti per legge. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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