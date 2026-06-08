Il Moro auto esce di strada mentre percorre la via Emilia | un ferito in ospedale

Notizia in breve

Un'auto è uscita di strada lunedì mattina intorno alle 11.30 sulla via Emilia Est, vicino a Il Moro. La vettura si è ribaltata o ha sbattuto contro altri ostacoli, causando un ferito che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.