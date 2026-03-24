Auto si ribalta mentre percorre la via Emilia a Parola | conducente in ospedale

Un'auto si è ribaltata nel primo pomeriggio di martedì 24 marzo mentre percorreva la via Emilia a Parola. L'incidente si è verificato all'altezza di questa località e il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche.

Un'auto si è ribaltata, mentre percorreva la via Emilia all'altezza di Parola nel primissimo pomeriggio di martedì 24 marzo. Il mezzo, che secondo le prime informazioni si sarebbe scontrato con una seconda auto, è rimasto a lato della carreggiata, all'altezza dell'autovelox. Il conducente, che è stato fatto uscire dai vigili del fuoco intervenuto sul posto, è rimasto ferito ma secondo le prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni di salute. Sul posto, oltre agli operatori del 115 ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Auto si ribalta sulla strada provinciale: giovane conducente in ospedaleSAN VITO DEI NORMANNI - L'auto si è ribaltata, andando a sbattere contro un muretto a secco. Incidente a Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente trasportato in ospedaleIncidente a Strambinello lungo strada statale 565 di Castellamonte dove un’auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata rimanendo ruote all’aria. Contenuti e approfondimenti su Auto si ribalta mentre percorre la via... Temi più discussi: Auto si ribalta in mezzo al torrente: salvate due persone a Reggio Calabria; L'auto esce di strada, si ribalta e trancia un tubo del gas metano. Delicato intervento dei vigili del fuoco nella notte; Auto vola fuori strada, poi si ribalta nel fosso: ragazzo in ospedale; Auto si ribalta sulla provinciale a Gallo di Petriano, ferito un 21enne. Paura in A14: auto si ribalta dopo lo schianto all'uscita della galleria di CovignanoPaura ieri sera sull’A14, in direzione sud, all’uscita della galleria di Covignano. Intorno alle 19 due auto, una Lancia Y e una Ford Tourneo, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertament ... altarimini.it Rimini. Paura in A14, auto si ribalta a Covignano FOTOGALLERY MIGLIORINIGrosso spavento intorno alle 19:00 nel tratto riminese dell’autostrada A14. All’uscita della galleria di Covignano (direzione sud), due auto sono ... corriereromagna.it Sono solo alcune delle decine e decine di autovetture prese di mira a Foggia dallo 'spaccavetri', la persona che infrange finestrini e lunotti, fruga nelle auto e agisce indisturbato LINk NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Incentivi auto 2026: quali sono, requisiti e come richiederli Info e requisiti nel primo commento x.com