Auto esce di strada mentre percorre l' A1 tra Parma e Campegine | due feriti gravi in ospedale

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile, un'auto è uscita di strada lungo l'autostrada A1 tra i caselli di Parma e Terre di CanossaCampegine. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sulle eventuali responsabilità. La carreggiata è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile lungo l'autostrada A1, tra il casello di Parma e quello di Terre di CanossaCampegine. Poco prima delle ore 2, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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