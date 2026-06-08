Il mito del blocco in Nazionale | dall’epopea Juve di Conte al flop nerazzurro di Gattuso E adesso?

Una serie di periodi di blocco si sono susseguiti nelle squadre nazionali e di club italiane. L’allenatore della Juventus ha guidato una squadra con molti giocatori fissi, mentre l’Inter ha incontrato difficoltà con Gattuso in panchina. Ora, la nazionale si trova di fronte a nuove sfide, dopo aver attraversato stagioni caratterizzate da cambiamenti e tentativi di stabilità.

Nazionale, il mito del “blocco”: dall’epopea Juve di Conte al flop Inter di Gattuso. E ora? L’analisi del momento azzurro. Abbiamo vissuto i giorni di Baldini come una promessa di futuro. Possibile, utopistico o, peggio, velleitario (quanti dei giocatori visti con Lussemburgo e Grecia faranno carriera?). Si torni perciò alla durezza della questione (perché siamo precipitati così in basso). E abbozziamo qualche ragionamento. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Quando si parla di Nazionale, è gioco forza – quasi un obbligo, prima ancora... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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