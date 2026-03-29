Jacobelli esalta Tonali | Gattuso ora il suo clone lo ha con sé in Nazionale Parole al miele per l’obiettivo del mercato Juve

Un giornalista ha commentato positivamente le ultime prestazioni di un centrocampista, sottolineando come l’attuale allenatore della nazionale abbia ora un giocatore molto simile a quello che aveva in passato. Le sue parole si concentrano sull’obiettivo di mercato di una squadra di Serie A e sul ruolo del centrocampista nelle prossime partite internazionali. Le dichiarazioni riguardano anche l’andamento delle sue recenti apparizioni in campo.

Jacobelli esalta Tonali:, le riflessioni del giornalista esaltano le recenti prestazioni del centrocampista in vista della delicata sfida di martedì. Il percorso dell’ Italia verso l’attesissimo traguardo mondiale passa inevitabilmente dalle prestazioni dei suoi leader. Sull’edizione odierna di Tuttosport, il celebre commentatore Xavier Jacobelli ha dedicato il suo editoriale per analizzare il momento della selezione guidata da Gennaro Gattuso. L’attenzione si è concentrata su Sandro Tonali, ritenuto un elemento assolutamente vitale per le ambizioni azzurre. Il talentuoso mediano garantisce un rendimento elevatissimo sul campo, trascinando i compagni con grande carisma verso i prossimi fondamentali impegni internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jacobelli esalta Tonali: «Gattuso ora il suo clone lo ha con sé in Nazionale». Parole al miele per l’obiettivo del mercato Juve Articoli correlati Zenga al miele con Gattuso: «È lui il fuoriclasse della Nazionale! Ci sono alcune cose da tenere presenti con la Bosnia»Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real... Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconeroOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...