Il mito del blocco in Nazionale | dall’epopea della Juve di Conte al flop dell’Inter con Gattuso Analisi e scenari futuri
Il testo analizza il concetto di “blocco” nella nazionale, confrontando il successo della Juventus di Conte con le difficoltà dell’Inter di Gattuso. Si evidenzia come le strategie di squadra e le scelte tecniche abbiano influenzato i risultati, senza entrare in dettagli specifici sulle motivazioni di ogni esito. La discussione si concentra anche su possibili sviluppi futuri, senza formulare previsioni o giudizi.
di Paolo Rossi Nazionale, il mito del “blocco”: dall’epopea Juve di Conte al flop Inter di Gattuso. L’analisi del momento azzurro e i possibili scenari futuri. Il mito del “blocco” in Nazionale: dall’epopea Juve di Conte al flop nerazzurro di Gattuso. E adesso? Abbiamo vissuto i giorni di Baldini come una promessa di futuro. Possibile, utopistico o, peggio, velleitario (quanti dei giocatori visti con Lussemburgo e Grecia faranno carriera?). Si torni perciò alla durezza della questione (perché siamo precipitati così in basso). E abbozziamo qualche ragionamento. Quando si parla di Nazionale, è gioco forza – quasi un obbligo, prima ancora che... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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