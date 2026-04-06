La FIGC sta lavorando per trovare un nuovo allenatore dopo l'addio di Gattuso. Tra i candidati più accreditati c'è Allegri, che sarebbe vicino alla firma. La federazione italiana del calcio sta valutando diverse opzioni e sta cercando di accelerare i tempi per annunciare il sostituto. La scelta del nuovo tecnico è al centro delle discussioni in vista delle prossime competizioni nazionali.

Mercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Contatti avviati con Tare Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve. Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Caicedo sbeffeggia la Roma sui social dopo il duro ko contro l’Inter: «Molto Malen Malen». Le parole dell’ex Lazio Inter Roma, spunta il retroscena di Dazn su Bastoni: ecco cosa è successo dopo il cambio e c’è lo zampino di Lautaro Martinez Mercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri nuovo ct Italia: continua il pressing della FIGC per il post Gattuso! Ecco i possibili scenari futuri

Nuovo ct Italia, Mancini e Conte in pole per il post Gattuso? Ecco come farebbero giocare la NazionaleCalciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo.

Milan, Allegri nuovo CT della Nazionale? Ecco cosa filtra dalla sede della FigcL’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ presenta un’analisi sul futuro della panchina azzurra, in un momento delicatissimo per il calcio...

Temi più discussi: Chi sarà il nuovo Ct? La situazione contrattuale di Conte e Allegri; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Chi può essere il nuovo c.t. dell'Italia dopo Gattuso: dai Conte e Mancini bis ad Allegri, i nomi; Gli italiani votano Allegri come nuovo ct ma avanza Mancini: ha due vantaggi.

Nuovo ct Italia, chi al posto di Gattuso? La situazione contrattuale di Conte e AllegriLa situazione coi club: il contratto di Conte col Napoli è blindato fino al 2027, con De Laurentiis fermo nella volontà di proseguire anche oltre la scadenza con l’allenatore del suo secondo scudetto. sport.sky.it

Allegri nuovo ct dell'Italia? Ecco la sua risposta. E il Milan...Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Napoli, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato della Nazionale italiana e della mancata qualificazione ... lalaziosiamonoi.it

"Non ci ho ancora pensato..." Allegri nuovo allenatore della Nazionale La risposta del tecnico in conferenza stampa AC Milan facebook

#Milan, #Allegri nuovo CT della #Nazionale Ecco cosa filtra dalla sede della Figc #SempreMilan x.com