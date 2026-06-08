Il Miramare la conca di pietra!
La conca di pietra del Miramare, una struttura antica, si trova vicino alla zona di Siponto. La zona è nota da circa novant’anni, come riportato da Giovanni Ognissanti. Un uomo, Angelo Riccardi, ha riferito di aver organizzato un incontro inaspettato con Ognissanti. Non ci sono altri dettagli disponibili sui motivi o sulle circostanze di questo incontro.
Ecco perché la Siponto pedatoria ruggisce da novant'anni Il buon Angelo Riccardi mi ha teso un grazioso agguato. Avendo egli steso una prosa di rara efficacia sul vecchio, glorioso Miramare, ha scatenato una ridda di quesiti tra i molti Amici Sportivi e i devoti della Siponto calcistica che fu e che è.Ora, sia ben chiaro: quantunque la città delle seppie vanti una scuola pubblicistica di cospicuo spessore, il sottoscritto – grato per tanta considerazione – si reputa l’ultimo dei carneadi, atti a fornirvi responsi dotti. Non sono avvezzo, io, a impolverarmi le falangi negli archivi del tempo che fu. Ma poiché voi insistete con commovente pervicacia, mettetevi comodi: vi offro la mia veridica versione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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La gioia di guardare dal mare il Viale MiramareUn'escursione in barca ha permesso di ammirare il Viale Miramare da lontano, con il mare che lambisce la riva sabbiosa.