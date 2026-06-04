La gioia di guardare dal mare il Viale Miramare
Un'escursione in barca ha permesso di ammirare il Viale Miramare da lontano, con il mare che lambisce la riva sabbiosa. La vista offre uno scorcio sulla zona costiera, caratterizzata da un lungomare affacciato sul mare. La scena richiama un'atmosfera di pace e nostalgia, con il mare che si estende fino all'orizzonte e il profumo di salsedine nell'aria. Nessuna altra attività è stata segnalata in questa occasione.
Manfredonia, Era il tempo del sogno del cuore, attaccato alla riva spumeggiante riversa di sabbia pieno di odore di salsedine. Quanta commozione sentivo sulla pelle, ricordo ero davvero piccolo, odoraval'aria di sale. Il nostro mare nasceva dall'anima,con un respiro felice,non riuscivo a stare a galla. Il pomeriggio cantavano le cicale,mentre le onde diventavano mosse,non si perdeva un attimo di quel tempo in quel cielo chiaro. Il leggero vento profumato dei pini arrivava addosso, con l'estate appena iniziata di luglio. Lento il caldo respiro di vita,come se non dovesse finire mai la benedetta giornata, con le acque che mi traboccavano le narici,al punto da soffocare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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