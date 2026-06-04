la gioia di guardare dal mare il viale miramare

Notizia in breve

Un'escursione in barca ha permesso di ammirare il Viale Miramare da lontano, con il mare che lambisce la riva sabbiosa. La vista offre uno scorcio sulla zona costiera, caratterizzata da un lungomare affacciato sul mare. La scena richiama un'atmosfera di pace e nostalgia, con il mare che si estende fino all'orizzonte e il profumo di salsedine nell'aria. Nessuna altra attività è stata segnalata in questa occasione.