Il ministro Urso accelera sull' accordo di programma | Nuovo polo produttivo entro l' estate
Il ministro Urso ha annunciato che un nuovo Accordo di Programma per Brindisi sarà firmato entro l’estate, puntando al rilancio industriale della città. L’accordo, che sarà definito a breve, mira a creare un nuovo polo produttivo. Nessun dettaglio sui progetti specifici, ma l’obiettivo è avviare rapidamente le iniziative previste. La firma dell’intesa segnerà un passo importante per lo sviluppo industriale locale.
BRINDISI – Il rilancio industriale di Brindisi passa per un nuovo Accordo di Programma che vedrà la luce a brevissimo. È questo il messaggio principale lanciato stamattina dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita in città per l'inaugurazione della "Casa del Made in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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