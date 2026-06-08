Il ministro Urso accelera sull' accordo di programma | Nuovo polo produttivo entro l' estate

Notizia in breve

Il ministro Urso ha annunciato che un nuovo Accordo di Programma per Brindisi sarà firmato entro l’estate, puntando al rilancio industriale della città. L’accordo, che sarà definito a breve, mira a creare un nuovo polo produttivo. Nessun dettaglio sui progetti specifici, ma l’obiettivo è avviare rapidamente le iniziative previste. La firma dell’intesa segnerà un passo importante per lo sviluppo industriale locale.